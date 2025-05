Serra tem alerta para forte chuva nesta sexta; domingo pode ter geada na região

O serviço de meteorologia aponta para a projeção de chuva forte e volumosa durante a noite desta sexta, o que pode gerar transtornos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A passagem mais lenta de uma frente fria no Rio Grande do Sul favorece a formação de áreas mais instáveis no Estado e, com isso, a Serra tem alerta de chuva forte para esta sexta-feira (9) e sábado (10). A informação é da Climatempo.

O serviço de meteorologia aponta para a projeção de chuva forte e volumosa durante a noite desta sexta, o que pode gerar transtornos. A temperatura ainda deve ficar elevada, com máxima de até 25ºC em Caxias do Sul, três a menos do que o projetado no início da semana.

No sábado ainda há possibilidade de chuva forte no início da madrugada, porém a condição vai enfraquecendo ainda no amanhecer. O tempo começa a abrir no início da tarde e irá esfriar de noite. Em Caxias, as marcas devem ficar entre 11ºC e 19ºC, enquanto em São José dos Ausentes a mínima será de 8ºC.

A meteorologista Patrícia Cassoli aponta que no domingo não é descartada a ocorrência de geada em pontos mais altos da Serra. Inclusive, em São José dos Ausentes, as temperaturas devem variar entre 6ºC e 14ºC. Em Caxias e Gramado as mínimas serão de 9ºC e 10ºC, respectivamente.