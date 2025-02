Termômetros de rua são precisos? Entenda por que há diferença de temperatura entre equipamentos

Termômetros em avenidas asfaltadas tendem a registrar temperaturas mais altas que as medições oficiais, segundo especialista. Adriana Franciosi / Agencia RBS

A onda de calor no Rio Grande do Sul, com dias de forte abafamento e sol escaldante, tem gerado registros diversos nos termômetros de rua das cidades.

Os equipamentos apresentam variações de temperatura entre si, levantando questões sobre sua confiabilidade em comparação com as medições oficiais das estações meteorológicas.

Termômetros de rua funcionam?

Para o pesquisador e climatologista Francisco Eliseu Aquino, termômetros em avenidas asfaltadas tendem a registrar temperaturas mais altas que as medições oficiais.

— A estação está situada em um ambiente gramado, com árvores distantes e, para que esse ambiente seja arejado, os instrumentos, os termômetros estão a mais ou menos um metro e meio de altura, seguindo os protocolos internacionais para termos as medições oficiais — comenta, ao explicar as variações de temperatura entre diferentes locais.

— Dependendo da localização e exposição do termômetro aos raios solares, a temperatura pode ter uma diferença de meio a dois graus. Mas se o equipamento não for instalado corretamente, então haverá muitos questionamentos sobre a medição — completa.

O professor de física Fernando Lang da Silveira explica que a temperatura em relógios digitais reflete o calor no sensor do equipamento.

— Em algum local dentro do "relógio digital" existe um sensor de temperatura, possivelmente um sensor do tipo termistor ou termopar, no qual a medida é consequente de um sinal elétrico, oriundo do sensor que guarda uma relação conhecida com a temperatura — afirma, ao destacar equívocos na medição por não considerar o ar atmosférico.

— Vemos "relógios digitais" espalhados pelas cidades com cores e aparências diversas, com localizações que não raro os expõem à radiação solar direta, aquecendo o seu interior, em especial o local onde o sensor de temperatura se encontra — diz.

Falsa sensação de calor?

Os relógios de rua, mesmo calibrados dentro das normas globais, podem apresentar variações de temperatura conforme sua localização, entorno e exposição à radiação solar, assim como ocorre com as estações meteorológicas oficiais. Conforme o climatologista, a localização dos relógios pode induzir a uma falsa informação da temperatura mais baixa:

— A gente pode ter um termômetro digital que está na Ipiranga com a Érico Veríssimo e outro algumas quadras à frente, por exemplo. Ambos estão no sol, mas um deles tem um ar que cruza mais quente entre prédios. Então, dependemos do padrão espacial da cidade e da radiação solar.

O termômetro digital calibrado indica a temperatura específica de cada local, seja em área gramada, no asfalto, no sol ou na sombra. O aparelho considera as condições e variações de cada ambiente.

Alternativa confiável

Aplicativos de celular são uma alternativa confiável para conhecer a temperatura da cidade. Eles fornecem dados sobre temperatura, umidade do ar e previsão do tempo.

O especialista em termometria do Laboratório de Temperatura e Umidade Relativa da PUCRS, Luiz Henrique Chrusciel, afirma que as plataformas usam dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Alguns aplicativos utilizam fontes privadas da agricultura e indústria, enquanto outros acessam informações via satélite.