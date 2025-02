Saiba quando o RS deve ter trégua no calorão; Estado se aproxima dos 43ºC até quarta-feira

Em Porto Alegre, a temperatura pode chegar próxima aos 40ºC. Camila Hermes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul encontra-se sob influência da segunda onda de calor do ano, com temperatura que já beira os 40ºC em algumas regiões. E pode se elevar ainda mais. Após um mês de janeiro quente, abafado e com pouca chuva, a pergunta que fica é: até quando deve persistir esse calorão?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, válidos até as 18h de quarta-feira (5), pelo nível de calor. O de cor laranja, indicando perigo para elevação dos índices em toda a faixa oeste do território gaúcho, o que inclui a Fronteira, Missões e Campanha. O aviso se estende para parte da Região Metropolitana, norte e centro do território gaúcho. Já o aviso amarelo, de perigo potencial, pega parte do Sul, Região Metropolitana e Norte.

O pico nos indicadores deve ser registrado entre a terça-feira (4) e a quarta-feira, conforme indica o Inmet. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a média para esse período do ano varia entre 31ºC e 32ºC. A tendência, no entanto, é que possa chegar aos 41°C. Já em Quaraí, a elevação pode atingir entre os 42ºC e os 43ºC.

Para Porto Alegre e Região Metropolitana, a temperatura esperada para o período está entre os 30ºC e 31ºC. Com a incidência do fenômeno, o termômetro pode se aproximar dos 40°C.

Pequeno alívio com a chuva

Segundo Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet, a previsão é que ocorram temporais, de maneira isolada, sem influenciar em quedas significativas na temperatura. A partir do final de semana, principalmente a partir do sábado (8), todo o Estado volta a ter calor até a próxima terça-feira (11), quando chove novamente e os indicadores tendem a diminuir.

— De um modo geral, tem um pequeno alívio nessa quinta e sexta-feira. O calor retorna com força no final de semana até, pelo menos, terça que vem. Na quarta-feira (12) da outra semana está prevista a entrada de uma frente fria mais forte, que deve trazer uma queda de temperatura mais pronunciada — afirma Schneider.

O que são ondas de calor?

Ondas de calor são fenômenos meteorológicos caracterizados por índices de temperatura que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano. Para definir o evento climático, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) estabelece que são necessários cinco ou mais dias consecutivos em que os termômetros ultrapassam a média mensal em 5°C.

A primeira onda de calor ocorreu na metade de janeiro, com uma elevação nos termômetros mais significativa nas áreas próximas à Argentina. De acordo com Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, esse cenário está sendo influenciado pelo La Ninã e pela formação de uma massa de ar quente sobre o país vizinho, que se desloca e se concentra sobre o sul do Brasil. Esse conjunto está favorecendo o aumento do calor em um mês que já é tradicionalmente quente.

— O foco fica mais ao Sul porque estamos tendo um efeito do La Niña. As massas de ar quente que se originam na Argentina não conseguem avançar e ficam mais presentes nos Estados do Sul e em boa parte do Centro-Oeste — explica o especialista.

Novas ondas de calor podem ocorrer?

Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), pontua que o verão deve seguir quente pelo Estado e a chuva não será suficiente para suprir o déficit hídrico observado em algumas regiões. Novas ondas de calor não são descartadas: