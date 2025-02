Onda de calor traz temperaturas acima da média para a Serra nesta semana

Calor forte ao longo da semana. Porthus Junior / Agencia RBS

A semana será quente na Serra, com possibilidade de as temperaturas chegaram aos 30ºC na região. Isso ocorre, segundo a Climatempo, devido a uma onda de calor que está atuando em toda a região sul e centro-oeste do Brasil desde o domingo (2) e deve se estender até a sexta-feira (7). Para efeito de comparação, a média de fevereiro para Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado é de 27ºC.

A segunda-feira (3) já começou com sensação de abafamento em Caxias do Sul. Por volta das 7h, os termômetros marcavam 20ºC. Para o dia, a temperatura poderá chega aos 29ºC. Não são descartadas pancadas de chuva à tarde na região. As mesmas condições devem ser sentidas em Gramado. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, a temperatura fica em 24ºC.

Na terça (4), o céu fica aberto e há predomínio de sol. Ao longo do dia, os termômetros devem disparar e a sensação de calor intenso e abafamento deverá persistir, com máxima prevista para 30ºC em Caxias do Sul e Gramado, e de 31ºC para Bento Gonçalves. Em alguns pontos do alto da serra, pode chover fraco de maneira isolada.

A sensação de abafamento também deve ser sentida na quarta (5). No amanhecer pode ser percebido um nevoeiro, no entanto, o dia será marcado pelo sol e calor, com máxima também de 30ºC. Já a quinta-feira (6) deve ser começar com sol, mas à tarde são esperadas pancadas de chuva, o que deve se intensificar à noite, inclusive com trovões.

Na sexta (7), a tendência é de que o calor amenize. A temperatura máxima esperada é de 26ºC. A previsão é de dia nublado com chuva de manhã e no começo da tarde, com precipitação prevista de 7,8mm para Caxias.

Previsão para o mês