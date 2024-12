Tsunami de 2004: em fotos e reportagens, relembre a catástrofe que devastou países da Ásia

Em 26 de dezembro de 2004 uma das maiores catástrofes da história recente atingiu países da Ásia. Mais de 220 mil pessoas morreram quando um tsunami atingiu comunidades costeiras no Oceano Índico .

Um terremoto submarino de 9,1 graus de magnitude provocou a maior fratura de falha geológica já registrada e gerou ondas gigantes na direção das costas do Oceano Índico. Com uma grande velocidade, em poucas horas e sem aviso prévio, as comunidades foram gravemente atingidas.