Flamboiã: conheça a árvore que colore as ruas de Porto Alegre de vermelho em dezembro

O flamboiã, ou flamboyant, é uma das árvores mais icônicas de Porto Alegre, facilmente reconhecido por suas flores avermelhadas e copa ampla. Originário da África, foi introduzido no Brasil no início do século XIX e, desde então, colore de vermelho as ruas da Capital em dezembro, época onde mais chama atenção.

A palavra flamboyant, seu nome original (Delonix regia é o científico) vem do francês e significa "flamejante", uma descrição que faz jus ao espetáculo visual proporcionado pelas flores da árvore. Com tronco robusto e retorcido, o flamboiã costuma atingir cerca de 12 metros de altura e vive aproximadamente 70 anos.

— É uma espécie que exige planejamento no plantio. Por causa da copa ampla, é mais indicada para parques, grandes jardins e áreas verdes, evitando conflitos com estruturas urbanas como as ruas, por exemplo — explica Verônica Riffel, coordenadora de arborização urbana da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre.

Cuidados e manejo da espécie

A manutenção é feita buscando plantar a árvore apenas em locais adequados. Nestas áreas, no entanto, são priorizadas espécies da Capital, considerando que o flamboiã não é nativo.

Como se trata de uma árvore relativamente baixa, a poda tem o potencial de prejudicar a saúde do vegetal. Isso ocorre porque, como o corte é feito muito próximo à sua copa, pode matar ou facilitar a entrada de doenças.

— Uma árvore bem planejada no local certo demanda menos podas e vive com mais saúde. Nosso trabalho busca justamente orientar o plantio adequado para que a vegetação se desenvolva de forma sustentável — explica a coordenadora.

Poda deve ser feita com cuidado, pois pode prejudicar a saúde da árvore, tornando-a suscetível à doenças. Camila Hermes / Agencia RBS

Características únicas e variedades

As flores do flamboiã possuem cinco sépalas e cinco pétalas, formando uma coroa vistosa que varia entre o vermelho flamejante — sua tonalidade mais comum —, alaranjado e salmão-amarelado. Não é à toa que a árvore também é conhecida por nomes como acácia-rubra, árvore-flamejante e flor-do-paraíso, todos remetendo às suas variadas cores e à sua exuberância.

Seus frutos, em formato de vagem, podem chegar a 50 centímetros. Embora o início do florescimento seja na primavera, em setembro, ela chama mais atenção em dezembro quando consolida a sua floração.

Cores vivas da planta se destacam na paisagem urbana da Capital. Camila Hermes / Agencia RBS

Mapeamento da arborização urbana

Embora o flamboiã esteja espalhado por Porto Alegre, ainda não há dados exatos sobre sua distribuição. Para mudar esse cenário, a Smams iniciou, em setembro, um levantamento detalhado das árvores nos bairros da cidade.

O trabalho está sendo realizado em parceria com especialistas da Universidade de São Paulo (USP), com metodologias de amostragem e análise fitossanitária. Para a tarefa, está os especialistas utilizam o software Arbolink, contratado em abril de 2023 pelo Executivo municipal.

Leia Mais Assembleia Legislativa aprova projeto que muda regras para corte de árvores

Conforme a Smamus, Porto Alegre apresenta 43,04% de sua área total coberta por vegetação arbórea. O bairro Sétimo Céu, na zona sul, possui 80,6% de cobertura e lidera a relação entre os mais arborizados (80.636 árvores). Por sua vez, o Navegantes, no Quarto Distrito, com apenas 4,5%, ocupa o último lugar, com 4.596 árvores.

— O levantamento vai nos permitir entender melhor a distribuição das espécies, seu estado de saúde e possíveis conflitos com redes e estruturas. Com isso, poderemos divulgar informações mais concretas para a população, inclusive sobre onde encontrar os flamboiãs — finaliza Verônica.