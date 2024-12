No primeiro relatório de balneabilidade da temporada, Porto Alegre tem dois pontos impróprios para banho

O levantamento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) indica que o bairro Belém Novo tem dois pontos impróprios para banho no Guaíba. Não é recomendado o banho nos pontos 1 e 2, que correspondem às regiões da Praça José Comunal e da Praia do Leblon, na Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só.