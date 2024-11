Na COP29, o mundo estará de olho na tragédia climática do RS

Palco da maior tragédia climática de sua história, o Rio Grande do Sul será observado com lupa pelos olhos da comunidade internacional durante a COP29, em Baku, no Azerbaijão. Não apenas porque o Estado se tornou epicentro dos impactos devastadores de um planeta mais quente, com perdas humanas e econômicas, mas principalmente pela maneira como está respondendo ao desafio de aprender, a partir do desastre, a como lidar com eventos extremos que já se fazem presentes e tendem a aumentar no futuro.