Transformação de paisagens e agravamento de eventos extremos estão entre as consequências das mudanças climáticas. O cenário faz com que populações de todo o mundo convivam com crises recorrentes, que vão desde a destruição urbana até a morte de pessoas. Reduzir o problema é um dos objetivos da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29, que ocorre entre os dias 11 e 22, no Azerbaijão.