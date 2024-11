Traços de metais acima do permitido e presença significativa de bactérias foram encontrados em lama e água da enchente na Bacia do Rio dos Sinos. O resultado de um estudo conduzido por estudantes, pesquisadores e professores da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) apresentou dados sobre a qualidade ambiental da região e levantou alertas sobre a contaminação em áreas urbanas e periurbanas.