Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS estão colhendo os primeiros resultados após série de análises da água que inundou Porto Alegre e a Região Metropolitana no mês de maio. Entre eles, a confirmação de pontos com água contaminada e a preocupação com riscos à rede de drenagem, especialmente na Capital.