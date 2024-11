Falta menos de um mês para o Natal e Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia, mas o aquecimento global e a falta de neve em sua cidade natal, no Ártico, o deixam preocupado. Durante uma recente visita a Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, considerada pelas autoridades do país desde a década de 1980 como a "verdadeira" cidade natal do Papai Noel, chovia muito e o termômetro marcava 2ºC.