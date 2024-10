Redução do desmatamento e investimento de R$ 70 milhões: as estratégias do governo estadual para restaurar e conservar a mata nativa do RS

Um dos grandes desafios do Estado é frear o desmatamento das áreas de mata nativa, conforme apontou reportagem de Zero Hora no final de semana. Dados do MapBiomas mostram que, entre 1985 e 2022, o Rio Grande do Sul registrou 22% de perda dessas áreas, sendo o prejuízo maior no Pampa, com redução de 32% em suas matas naturais. Segundo o governo gaúcho, ações para restaurar e conservar a vegetação nativa do RS estão em andamento e preveem diversas frentes.