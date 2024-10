Após diversos dias cinzentos nos últimos dois meses com a atmosfera encoberta pela fumaça dos incêndios florestais que atingem o Brasil e países vizinhos, o Rio Grande do Sul deve ter sua atmosfera limpa nas próximas semanas de outubro. A instabilidade que avança sobre estados do centro-oeste do país vai favorecer o controle dos focos de queimadas florestais, com redução na emissão de poluentes no ar.