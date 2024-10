Com resquícios da fumaça dos incêndios sobre a atmosfera, qualidade do ar varia entre "boa" e "moderada" no RS

A qualidade do ar no Rio Grande do Sul varia entre os índices "bom" e "moderado", conforme projeção da agência suíça IQAir divulgada às 9h desta sexta-feira (11). A concentração de fumaça dos incêndios na atmosfera é levemente superior em áreas da Serra, Vale do Rio Pardo e Região Central, onde foram registrados os maiores níveis de poluentes no ar, mostra o Serviço de Monitoramento Atmosférico da União Europeia.