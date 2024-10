Reajuste Notícia

Com aumento de 74% no valor, Prefeitura de Porto Alegre reabre edital para contratar serviço meteorológico

Mudança atende à solicitação de empresas interessadas, que pediram revisão dos valores previstos em edital lançado no dia 26 de setembro. Serviço contempla o monitoramento do nível do Guaíba e dos rios que deságuam no local

10/10/2024 - 17h38min Atualizada em 10/10/2024 - 17h42min