Os próximos dias deverão ser de chuva intensa e rajadas de vento de até 80 km/h no Rio Grande do Sul. O cenário é resultado da formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e parte da Região da Campanha, que irá favorecer a instabilidade e a intensificação do vento enquanto avança em direção ao Oceano Pacífico entre quinta (24) e sexta-feira (25).