Um tamanduá-bandeira fêmea foi resgatado dos incêndios que assolam a Floresta Nacional de Brasília. Com queimaduras graves nas quatro patas, o animal foi encaminhado na segunda-feira (23) por brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília, onde está recebendo tratamento intensivo.