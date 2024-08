A segunda semana de agosto será de temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul. O frio, que já estava presente na região, se intensifica com a chegada de outra massa de ar frio no fim deste domingo (11). Essa nova massa deve manter a temperatura baixa até quarta-feira (14), com seu pico de frio e geadas intensas na terça-feira (13), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).