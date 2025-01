8 principais tendências do marketing digital para 2025

O marketing digital é fundamental para o crescimento dos negócios Darko 1981 / Shutterstock | Portal EdiCase

O ano de 2025 marca um novo capítulo no marketing digital. Com o avanço de recursos tecnológicos e mudanças no hábito de consumo, o setor evolui rapidamente, exigindo novas formas de engajar e interagir com o público.

“Neste ano, o marketing digital deverá se fortalecer como um dos pilares para o crescimento dos negócios. Para isso, porém, será exigido melhores planejamentos, agilidade e foco nos reais interesses e necessidades do consumidor”, avalia João Brognoli, CEO do Grupo Duo&Co, um dos principais conglomerados de marketing digital do Brasil.

Pensando nisso, o especialista lista as oito principais tendências que deverão moldar o marketing digital no ano e como as empresas podem se preparar para essas mudanças!

1. Inteligência Artificial (IA) e automação

A aplicação da IA tem redefinido o marketing ao permitir interações mais precisas e personalizadas com os consumidores. Na visão de João Brognoli, tecnologias como chatbots avançados, sistemas de recomendação e campanhas programáticas otimizam processos em tempo real, aumentando a eficiência em etapas como segmentação de público e execução de estratégias.

Dados da Meta mostram que, no Brasil, 79% dos consumidores anseiam por experiências de compra personalizadas, evidenciando a necessidade de adotar essas ferramentas para atender às expectativas do mercado.

2. Marketing de vídeo e conteúdos dinâmicos

Neste ano, o formado em vídeo continua sendo o mais envolvente quando avaliamos o engajamento, especialmente quando combinados com tecnologias como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR). João Brognoli explica ainda que conteúdos ao vivo e interativos também devem ganhar maior relevância, permitindo que marcas criem experiências imersivas e emocionais.

3. Busca por voz e pesquisa visual

Com o avanço e proliferação das assistentes de voz, como Alexa e Google Assistant, a forma de interação entre os usuários e a internet tem se transformado a partir de um novo formato. O especialista afirma que as empresas também precisarão adaptar seu SEO (Search Engine Optimization) a essa nova realidade de pesquisas, que passam a ser feitas a partir da oratória e não somente pela digitação.

Além disso, é preciso destacar que a pesquisa por imagens também será responsável por uma reformulação, exigindo que marcas invistam em aspectos visuais e otimização para tecnologias como Google Lens.

O cuidado com as informações dos clientes também é uma questão central no marketing digital Gorodenkoff / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Privacidade e proteção de dados

Diante do aumento das regulamentações sobre o uso das informações dos clientes, como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) no Brasil, a proteção de dados se consolida como uma questão central no marketing digital. Na visão do CEO da Duo, mais do que nunca, marcas devem ser mais transparentes sobre como reúnem, armazenam e utilizam os dados, exigindo uma abordagem ética e responsável.

5. Foco na Experiência do Usuário (UX)

Segundo a Deloitte, 90% dos consumidores preferem campanhas hiperpersonalizadas. O número reforça a importância do UX como uma estratégia indispensável. Porém, João Brognoli destaca que o foco no usuário vai além de garantir a navegabilidade de um site.

Ele se estende a todas as interações que os consumidores têm com uma marca, desde dispositivos móveis e aplicativos até ambientes de realidade aumentada e virtual. Tal abordagem precisa colocar em destaque o que o usuário anseia: simplicidade, rapidez e eficiência em cada ponto de contato.

6. Design responsivo

Com o aumento do tempo gasto em dispositivos e a diversidade de tamanhos de telas, o design responsivo passa a ser fundamental em 2025. Sites, aplicativos e e-mails precisam ser adaptáveis a qualquer formato, garantindo uma experiência consistente e intuitiva, independentemente do canal utilizado. Tal abordagem abrange ainda as novas interfaces, como dispositivos vestíveis (wearables) e telas de veículos, ampliando os contextos que as marcas devem considerar.

7. Marketing de Influência com microinfluenciadores

Influenciadores pequenos, mas engajados com o público, estão ganhando protagonismo. Para este ano, João Brognoli aposta em um aquecimento deste mercado, que acaba por oferecer uma abordagem mais segmentada e autêntica para as companhias na forma de se conectar com o público.

8. Sustentabilidade e responsabilidade social

O consumidor moderno não busca apenas produtos ou serviços, ele também valoriza marcas que compartilhem seus valores. Um estudo da Koin revela que 87% dos brasileiros priorizam empresas com práticas sustentáveis. Tal cenário ajuda a entender como adotar práticas sustentáveis e socialmente responsáveis terá um impacto ainda maior, especialmente entre as gerações mais jovens.