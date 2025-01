Fluminense renova contrato do goleiro Vitor Eudes, reserva de Fábio, até 2027

O Fluminense acertou a renovação de contrato do goleiro Vitor Eudes, de 26 anos. Reserva imediato de Fábio, ele foi titular nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca deste ano, enquanto o grupo principal estava realizando a pré-temporada.

Com a camisa do Fluminense, Vitor Eudes entrou em campo nove vezes. Nesta temporada, ele terá a concorrência de Marcelo Pitaluga pelo posto de primeira opção no banco de reservas. O atual terceiro goleiro é cria das Laranjeiras e estava no Liverpool, da Inglaterra, mas oficializou seu retorno nesta temporada.

Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Eudes foi destaque das categorias de base do clube mineiro, mas não conseguiu repetir o sucesso no time profissional e disputou apenas duas partidas. Em 2021, acertou com o Marítimo, de Portugal, onde atuou pela equipe B. Dois anos depois, fechou com o Fluminense, que na época estava em busca de um goleiro após a saída de Marcos Felipe.

De olho no mercado, o Fluminense anunciou até o momento as contratações do goleiro Pitaluga, do lateral-esquerdo Renê, do zagueiro Juan Freytes, do volante Hércules, e dos atacantes Agustín Canobbio, Joaquín Lavega e Paulo Baya. Visando a manutenção de alguns nomes considerados importantes internamente, além de Vitor Eudes, o zagueiro Manoel também renovou seu contrato.

Nesta quarta-feira, o Fluminense volta a campo para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, às 21h30, em confronto válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.