Final de semana será chuvoso no RS; frio segue intenso

A sequência de dias instáveis deve continuar no Rio Grande do Sul, com um final de semana chuvoso em amplas áreas, conforme a Climatempo. Um cavado (forte variabilidade do vento em altos níveis atmosféricos) favorecerá a instabilidade – que se mantém principalmente sobre as faixas do Norte, Serra e Região Metropolitana, com tendência de garoa ou chuvisco já nesta sexta-feira (12) —, com condições de nebulosidade. Uma massa de ar polar terá reforço no final de semana, mantendo o frio, mas a tendência é de que comece a se deslocar.