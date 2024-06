Está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado a proposta que, se aprovada, pode privatizar áreas de praias que hoje pertencem à União. A mudança gera dúvidas sobre os impactos ao meio ambiente e comunidades afetadas. Após debate em audiência pública na semana passada e ampla repercussão nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), indicou, porém, que a matéria não está entre as prioridades de votação da Casa.