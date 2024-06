Eventos climáticos que antes pareciam distantes, como a chuva no Rio Grande do Sul, agora preocupam pela força e possibilidade de novas ocorrências. Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (30), a pesquisadora e secretária do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Andrea Santos, explicou que estes acontecimentos estão sendo antecipados pela falta de combate às mudanças climáticas.