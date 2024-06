A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú revogou, a pedido da prefeitura da cidade, a lei que impedia a discussão do Plano Diretor durante o período eleitoral. Com isso, a “capital dos arranha-céus” poderá rever as regras para construir prédios no prazo dos 180 dias antes das eleições, que ocorrem em 6 de outubro deste ano.