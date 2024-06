5 mil cicatrizes: mapeamento aponta que RS registrou o maior evento de movimentos de solo e rocha do Brasil

O maior evento de movimentos de solo e rocha já ocorrido no Brasil foi registrado no Rio Grande do Sul nas últimas semanas. A constatação é resultado de um mapeamento que está sendo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), levando em conta o acúmulo de chuvas que atingiu o Estado entre 27 de abril e 13 de maio. Até o momento, já foram encontradas 5 mil cicatrizes – marcas dos movimentos de massa no terreno – na área analisada. A estimativa é de que possam ser superados 12 mil pontos.