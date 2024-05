Uma frente fria oriunda da Argentina traz novo período de instabilidade ao Rio Grande do Sul. Pancadas de chuva, vento intenso e raios foram registrados em diversas regiões do Estado nesta quarta-feira (8). Marcelo Schneider, meteorolostiga do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que pode chover até 150 milímetros em áreas entre Porto Alegre e o Litoral Norte, no período entre sexta e segunda-feira (13).