A Climatempo alertou, no final da noite de segunda-feira (6), para perigo extremo em razão das tempestades previstas para o sul do RS, com chuvas de 100 mm por dia - o que se aproxima da média para todo o mês - e ventos acima de 85 km/h. Os números são preocupantes porque, em alguns locais, o volume esperado para o dia se aproxima da média climatológica para todo o mês. Em Santa Vitória do Palmar, por exemplo, dados do Inmet mostram que é normal chover 119,2 milímetros em maio. Já em Rio Grande, essa média é mais baixa: 112 milímetros.