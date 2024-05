A chuva continuará afetando o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (3). Segundo a previsão, a condição deve ser mais grave na metade norte do Estado. Os municípios próximos da divisa com Santa Catarina continuam sendo classificados como regiões de perigo extremo pela Climatempo. Nessas áreas, volume total de chuva até a noite pode ultrapassar os 100 milímetros.