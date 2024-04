O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja (perigo) para chuva, ventos intensos e queda de granizo entre as 21h deste domingo (28) e as 18h de segunda-feira (29), em toda a metade sul do Estado. Os mesmos fenômenos devem se repetir com menor intensidade na metade norte, também a partir das 21h de domingo, com alerta amarelo (perigo potencial) do Inmet. Segundo o instituto, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.