Quinze mil clientes da CEEE Equatorial seguem sem energia elétrica no Estado neste domingo (28). A forte chuva, o vento e o granizo que atingiram o Estado no fim de semana provocaram, conforme a Defesa Civil do Estado, estragos em ao menos 14 municípios gaúchos. Na área da RGE, as equipes atuam em casos isolados, sem volume de clientes desligados.