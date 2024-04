O temporal que atingiu o Estado no sábado (27) provocou estragos em ao menos 14 municípios gaúchos. Conforme a Defesa Civil do Estado, granizo, chuva e vento forte provocaram estragos no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos, na Serra, região Central, Sul e Metropolitana. Os dados são da manhã deste domingo (28), divulgados pelo órgão estadual.