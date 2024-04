Joca, um cachorro da raça golden retriever de cinco anos, morreu nesta segunda-feira (22) durante transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia Gol, após um erro em seu destino final. O mascote tinha um atestado veterinário indicando que suportaria duas horas e meia de voo, mas, por conta da mudança de rota, acabou ficando oito horas dentro do avião. As informações são do g1.