Nos próximos dias, a onda de calor que veio da Argentina na semana passada deve seguir agindo sobre o Rio Grande do Sul. A semana dos dias 5 a 9 de fevereiro será marcada por altas temperaturas e tempo seco. Somente entre quinta-feira (8) e sexta-feira (9) pode haver chuva mais generalizada, em função do aumento da umidade no Estado. Mas não há indicativo de temporal. As informações são do Climatempo.