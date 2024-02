O sábado (3) será de tempo firme em quase todo o Rio Grande do Sul. A exceção são as regiões Norte e Missões, onde podem ocorrer pancadas de chuva na segunda metade do dia, por conta da circulação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, que aumenta a umidade nesses locais. No domingo (4), a instabilidade avança pelo território gaúcho. Em parte do RS, ocorrem pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas por raios, à tarde e à noite.