A quinta-feira (22) será de tempo dividido no Rio Grande do Sul. No Norte, no Noroeste e na Serra, por conta da circulação de vento e da umidade associada ao calor, ocorrem pancadas isoladas de chuva no fim do dia. No Litoral Norte, também ocorrem pancadas de chuva passageira, pelo vento úmido vindo do oceano. Nas demais regiões, incluindo a Metropolitana, o tempo fica firme.