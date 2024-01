A equipe do projeto Bate-papo Astronômico caiu na gargalhada quando foi checar as imagens captadas pelas câmeras da estação de monitoramento de meteoros em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, entre a noite de terça (9) e a madrugada desta quarta-feira (10): uma pomba resolveu usar uma das câmeras como cama.