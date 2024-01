O tempo permanece instável em boa parte do Estado nesta quinta-feira (4). Assim, há previsão de pancadas de chuva isoladas no Norte, na Região Central e no Sul, sem grande volume, e com o sol aparecendo em alguns momentos. No Litoral Norte, a chuva é moderada, intensificando em alguns momentos. Já na Serra, na Campanha e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, a chuva deve ser mais frequente, com muita nebulosidade. Por fim, na Fronteira Oeste e no extremo da Região Sul, o tempo permanece firme.