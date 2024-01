A obra de alargamento da faixa de areia da Praia Central, em Balneário Camboriú, chamou a atenção do Brasil em 2021. Apesar disso, há pelo menos outras 23 praias espalhadas pelo país com projetos semelhantes, sendo uma delas a praia dos Ingleses, em Florianópolis. Destes, 14 foram executados entre 2018 e 2023, com instalação de 24,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos — o que equivalente a 12 vezes o volume do estádio Maracanã. Gastos chegam a R$ 1,8 bilhão. As informações são de um levantamento da Folha de São Paulo.