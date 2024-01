O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou alerta de que, entre esta terça-feira (16) e a quarta-feira (17), áreas de instabilidade irão se deslocar sobre todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Com isso, estão previstos episódios de chuva intensa, temporais com raios, queda de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h.