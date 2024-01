A terça-feira (16) será marcada pelo tempo instável em todo o RS. Isso ocorre devido ao deslocamento de uma frente fria pelo Litoral e à circulação de vento úmido associado à baixa pressão atmosférica sobre o território gaúcho. A previsão é de dia chuvoso, com temporais, na Campanha e no Sul, além de chuva frequente ao longo do dia na Região Central. Na Região Metropolitana, na Serra, no Litoral e no Norte, as pancadas de chuva ocorrem desde a manhã, podendo ganhar intensidade à tarde.