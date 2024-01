O tempo continua instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (10). O sol até aparece pela manhã na Região Metropolitana, mas será acompanhado de chuva isolada. À tarde, pode ocorrer chuva forte a qualquer hora em Porto Alegre e outros municípios da região. A passagem de uma frente fria pelo Estado, associada a circulação de vento úmido, intensifica a umidade na Fronteira Oeste e no Sul, o que provoca bastante nebulosidade e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.