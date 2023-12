Em novembro, a Amazônia registrou a maior queda na taxa de desmatamento de todo o ano. Levantamento de dados do monitoramento por satélites do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), consolidado a partir do monitoramento por satélites, indica que a perda de vegetação foi de 116 quilômetros quadrados (km²), 80% a menos do que a área calculada em 2022, quando atingiu 590 km². Esse também foi o menor patamar de desmatamento alcançado em novembro deste 2017.