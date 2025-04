Município do RS registra mínima de 6,8ºC nesta sexta-feira; outras 15 cidades tiveram marcas abaixo de 10ºC

Os gaúchos tiveram de tirar os casacos do armário nesta sexta. Jefferson Botega / Agencia RBS

O amanhecer desta sexta-feira (4) marcou o retorno do frio ao Rio Grande do Sul. Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, assumiu o posto de cidade mais fria do Estado nesta manhã em atualização divulgada pela Climatempo às 8h. Os termômetros registraram 6,8°C no município.

No boletim divulgado mais cedo, às 7h, a mínima de Santana do Livramento havia sido de 7,3ºC. Canguçu, na Região Sul, era a cidade mais gelada, tendo registrado 7ºC — com a atualização, é a com mínimas mais baixas.

Quaraí, na Fronteira Oeste, completa o pódio como terceira cidade gaúcha mais fria na manhã desta sexta-feira. A temperatura registrada no município foi de 7,4ºC.

A atualização das 8h também elevou de 11 para 16 o número de municípios gaúchos com temperatura abaixo de 10ºC durante o amanhecer desta sexta-feira. Em Porto Alegre, a mínima foi de 14,1ºC.

Alerta

Às 3h entrou em vigor um alerta de declínio de temperatura, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Válido até as 10h de sábado (5), o comunicado abrange todo o Estado e indica termômetros de 3ºC a 5°C abaixo da média.

Municípios com mínimas abaixo de 10ºC no RS

Santana do Livramento, Fronteira Oeste: 6,8ºC Canguçu, Região Sul: 7ºC Quaraí, Fronteira Oeste: 7,4ºC Caçapava do Sul, Campanha: 7,5°C Bagé, Campanha: 7,5ºC Santiago, Região Central: 7,6ºC Dom Pedrito, Campanha: 7,7ºC Encruzilhada do Sul, Vale do Rio Pardo: 8,1°C Alegrete, Fronteira Oeste: 8,6°C São Gabriel, Fronteira Oeste: 8,6ºC São Vicente do Sul, Região Central: 8,8ºC Tupanceritã, Região Central: 9,1ºC Jaguarão, Região Sul: 9,1ºC Santa Vitória do Palmar, Região Sul: 9,2ºC Santa Maria, Região Central: 9,3ºC Canela, Serra: 9,5ºC

Previsão para o fim de semana

Sábado

Os termômetros devem seguir abaixo da média até o meio da manhã de sábado. Bagé, na Campanha, deve registrar mínima de 7ºC ao amanhecer.

Na cidade mais fria do RS na manhã desta sexta-feira, Canguçu, a marca prevista é de 9ºC. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 13ºC.

Os termômetros devem subir durante a tarde.

Mínimas para sábado, conforme a Climatempo:

Porto Alegre : 13ºC

: 13ºC Gramado , Serra: 10ºC

, Serra: 10ºC Bagé , Campanha: 7ºC

, Campanha: 7ºC Santa Maria , Região Central: 9ºC

, Região Central: 9ºC Passo Fundo , Região Norte: 10ºC

, Região Norte: 10ºC Alegrete , Fronteira Oeste: 9ºC

, Fronteira Oeste: 9ºC Torres , Litoral Norte: 14ºC

, Litoral Norte: 14ºC Pelotas , Região Sul: 14ºC

, Região Sul: 14ºC Canguçu, Região Sul: 9ºC

Domingo

A tendência é de temperatura amena no domingo (6), com um leve aumento de temperatura em boa parte dos municípios gaúchos. Canguçu, por exemplo, deve ter mínima de 13ºC – elevação de 4ºC em relação ao sábado e 6ºC na comparação com sexta-feira.

Na Capital, mínima de 16ºC.

Mínimas para domingo, conforme a Climatempo:

Porto Alegre : 16ºC

: 16ºC Gramado , Serra: 11ºC

, Serra: 11ºC Bagé , Campanha: 13ºC

, Campanha: 13ºC Santa Maria , Região Central: 13ºC

, Região Central: 13ºC Passo Fundo , Região Norte: 10ºC

, Região Norte: 10ºC Alegrete , Fronteira Oeste: 15ºC

, Fronteira Oeste: 15ºC Torres , Litoral Norte: 14ºC

, Litoral Norte: 14ºC Pelotas , Região Sul: 17ºC

, Região Sul: 17ºC Canguçu, Região Sul: 13ºC