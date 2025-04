Bayern vence Augsburg de virada, mas Musiala sofre lesão e preocupa

Lesão de Musiala deixa o Bayern atento para sequência da temporada. ALEXANDRA BEIER / AFP

Depois de sair atrás no placar, o Bayern de Munique venceu o Augsburg por 3 a 1 nesta sexta-feira (4) e reforçou sua liderança no Campeonato Alemão, mas perdeu o meia-atacante Jamal Musiala lesionado.

Com esta 21ª vitória em 28 jogos, o Bayern lidera com 68 pontos, agora com nove de vantagem sobre o Bayer Leverkusen (2º), que no sábado visita o Heidenheim (16º).

Além da vantagem confortável, o time bávaro conta com um saldo de gols amplamente favorável (+54 contra +28 do Leverkusen).

O Augsburg, oitavo na tabela, saiu na frente no primeiro tempo marcando com o grego Dimitris Giannoulis aos 30 minutos, mas o Bayern empatou antes mesmo do intervalo com Musiala aos 42 e virou com Harry Kane, aos 15, que anotou seu 23º gol no campeonato.

Um minuto antes, o Augsburg tinha ficado com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Cedric Zesiger, mas o time de Munique só respirou aliviado na reta final, com o gol contra de Chrislain Matsima, aos 48, na tentativa de afastar um chute cruzado de Leroy Sané.

A má notícia da noite para o Bayern foi a lesão de Musiala, num momento em que o departamento médico da equipe está lotado (Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kingsley Coman).

Um problema preocupante a quatro dias de receber a Inter de Milão no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.