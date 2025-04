"The Last of Us": veja quando estreia a segunda temporada e onde assistir

A série teve um hiato de mais de dois anos entre as temporadas. HBO / Reprodução

A segunda temporada de The Last of Us está chegando. O primeiro episódio da aclamada série produzida pela HBO será lançado no domingo, 13 de abril. Os capítulos estarão disponíveis no canal e na plataforma de streaming Max.

Com 24 indicações ao Emmy, das quais venceu oito prêmios, a produção baseada no jogo de videogame homônimo conquistou fãs ao redor do mundo. Protagonizada por Pedro Pascal, que vive o personagem Joel, e Bella Ramsey, que interpreta Ellie, a trama segue uma sociedade pós-apocalíptica 20 anos depois do surto pandêmico de um fungo.

A segunda parte da produção será mais curta, com sete episódios, frente aos nove da primeira. Mas não se preocupe: os criadores da obra já garantiram que pelo menos mais uma temporada será produzida na sequência.

Como assistir à segunda temporada de The Last of Us

Os novos episódios serão lançados semanalmente, sempre aos domingos à noite, como de praxe nas produções originais da HBO e Max. Até o momento, o horário exato não foi divulgado.

Data de estreia: 13 de abril, domingo

13 de abril, domingo Horário: não confirmado

não confirmado Onde assistir: canal HBO ou streaming Max, por assinatura

Veja o trailer da segunda temporada

O que esperar da continuação

Enquanto a primeira temporada da série foi baseada no primeiro jogo, lançado em 2013, a segunda temporada compreende a história do segundo game, de 2020. Porém, os produtores da série explicaram que a nova etapa não dará conta de contar tudo que acontece na continuação do jogo — por isso será necessária pelo menos outra temporada adicional, uma terceira.

— Não achamos que vamos ser capazes de contar a história mesmo com duas temporadas, segunda e terceira, porque estamos indo devagar para ir por caminhos interessantes, como fizemos um pouco na primeira temporada. Sentimos que é quase certo que o caso vai ser que, desde que as pessoas continuem assistindo e que possamos continuar fazendo mais televisão, a temporada três será significativamente maior. E, de fato, a história pode exigir uma temporada quatro — disse Craig Mazin, produtor e showrunner.

A primeira leva de episódios, de 2023, terminou com Joel e Ellie chegando no local dos Vagalumes, grupo que pretendia usar a imunidade da adolescente ao fungo como forma de encontrar uma cura para a humanidade. Ao descobrir que esse procedimento poderia resultar na morte de Ellie, Joel decide matar quem estava no caminho dos dois e fugir com a jovem.

A nova temporada promete a chegada de novos personagens, vividos pelos artistas Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Jeffrey Wright, Catherine O'Hara, Young Mazino e outros.

Segundo o Techtudo, a segunda parte da série se passará cinco anos após os acontecimentos da primeira, quando os eventos do passado voltarão a assombrar a dupla de protagonistas. Uma das promessas da produção é apresentar e explorar a história da personagem Abby, que deve virar uma das principais antagonistas do enredo.

Fórmula de sucesso

Considerada por críticos como uma das melhores adaptações já feitas de um game, a série acumulou avaliações positivas. O site Rotten Tomatoes, uma das principais referências em análises críticas de obras audiovisuais, manteve uma taxa de 96% de aprovação no final da primeira temporada.

Para o repórter de Zero Hora William Mansque, foram décadas de games sendo adaptados em filmes ou séries de qualidades duvidosas, ou até risíveis — vide Super Mario Bros (1993) ou Street Fighter: A Última Batalha (1994).

The Last of Us é apontado como revolucionário por ir além do mero tiroteio e fuga de zumbis, trazendo uma narrativa com emoção e focando os conflitos humanos em um mundo pós-apocalíptico. A trama do primeiro jogo se concentra na missão do contrabandista Joel em escoltar a adolescente Ellie pelos Estados Unidos.

Só que o mundo está devastado por um fungo mortal, que transforma as pessoas em monstros canibais — fora os humanos que também são uma ameaça. Nessa jornada, os dois desenvolvem uma conexão de pai e filha e enfrentam situações extremas.

O primeiro episódio, lançado em janeiro de 2023, foi a segunda maior estreia da HBO nos EUA desde 2010, reunindo 4,7 milhões de espectadores. Já o Max chegou a ficar fora do ar por conta do alto número de acessos.