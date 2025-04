Em renegociação entre concessionária e Estado, duplicações das estradas da Serra podem atrasar um ano

Peres também sinalizou que as duplicações podem ser postergadas em um ano, mas isso depende da renegociação de contrato com o governo do Estado, que ainda está pendente. O cronograma foi alterado devido aos investimentos relacionados à recuperação das estradas após a enchente de maio do ano passado. A entrega do contorno norte de Caxias do Sul e da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi deveria ser entregue até janeiro de 2026, mas as obras ainda não começaram.