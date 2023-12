Diferentemente de outros anos, este ano dezembro deve ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul, fazendo com que não haja períodos prolongados de calor intenso. A manutenção da alta instabilidade se deve ao fenômeno El Niño, que já provocou volumes de água expressivos durante toda a primavera. Contudo, mesmo com a previsão de bastante chuva neste final de ano, as precipitações não devem ser generalizadas como nos últimos meses.