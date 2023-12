A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou, nesta quarta-feira (29), que a nuvem em forma de funil girando em alta velocidade, registrada em vídeo no município de Rio das Antas, e que circula nas redes sociais é, de fato, um tornado. É o sexto evento do tipo em novembro no Estado vizinho. Para o Rio Grande do Sul, especialistas projetam que há possibilidade de ocorrências deste fenômeno no verão, especialmente em dezembro.