O desabamento de um prédio no bairro Três Pinheiros, assim como rachaduras no solo que motivaram a interdição de 23 casas do bairro Piratini, em Gramado, suscitaram dúvidas e apreensão entre os moradores desde o dia 19. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), os fenômenos recentes não foram causados por possíveis tremores de terra. A mesma conclusão de um relatório técnico sobre a região, divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (29).